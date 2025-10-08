Chi protesta contro gli accordi tra l’Università Milano Bicocca e otto atenei israeliani

Martedì 7 ottobre in Piazza dell’Ateneo nuovo a Milano si è tenuta una conferenza stampa indetta dal gruppo studentesco Cambiare Rotta per denunciare l’esistenza di accordi tra l’Università Bicocca e otto atenei israeliani e per chiederne l’immediata sospensione. Tre di queste Università sono infatti citate all’interno di un dossier redatto dall’Erasmus University di Rotterdam, intitolato “Advice on the collaborations with Israeli universities”, dove viene dimostrato il loro il coinvolgimento diretto o indiretto con l’occupazione dei Territori palestinesi.

La mobilitazione è stata organizzata anche in vista delle seduta dell’8 ottobre del Senato accademico, l’organo che concorre alla definizione delle linee programmatiche, strategiche e di sviluppo dell’Ateneo. Gli studenti hanno infatti anticipato che i loro rappresentanti presenteranno una mozione “per chiedere una posizione ferma sul genocidio in corso, condannando le azioni del governo israeliano e sollecitando l’interruzione di qualsiasi accordo di ricerca o di studio che possa, anche indirettamente, sostenere le Università in questione”.

Nello specifico la denuncia parte da un gruppo di studenti e studentesse che si occupano all’interno dell’ateneo, tramite contratti di stage e collaborazioni da 150 ore, di supportare la mobilità internazionale sia in uscita sia in ingresso. Questi sono infatti venuti a conoscenza di un progetto, promosso dall’Università di Milano Bicocca, in partenariato con quattro università italiane e in collaborazione con sei università balcaniche, che coinvolge otto atenei israeliani: University of Haifa, Hebrew University, Ben Gurion University, Bar-Ilan University, Zefat Academic College, Reichman University, Sapir Academic College e Tel Aviv University.

Il progetto in questione si chiama Tne, è finanziato da fondi Pnrr, prevede la mobilità di studenti, personale tecnico-amministrativo e docenti e ha coinvolto il dipartimento di Giurisprudenza. Nei siti ufficiali del progetto e delle singole università partner però non vengono mai menzionati gli accordi con le università israeliane a differenza di quelle di altri Paesi che sono citate esplicitamente, come anche nel sito dedicato dell’Università Bicocca. Gli studenti riportano che anche nei documenti ufficiali non risulta menzionato il nome di questi atenei, se non in rari casi in cui appare soltanto l’Università capofila, la Bar-Ilan University, omettendo comunque le altre sette.

Il team che si occupa di accogliere gli studenti internazionali ha inoltre appreso di questo programma all’improvviso e solo nel momento in cui gli è stato richiesto di occuparsi della ricezione e della tutela degli studenti israeliani, selezionati nell’ambito del progetto, durante l’evento -che si sarebbe dovuto svolgere il 22 settembre- dedicato a tutte le nuove persone in arrivo per il semestre, “con modalità che ci sono parse particolarmente scorrette -riportano- più che mirare alla protezione delle persone israeliane sembravano volte a nascondere l’esistenza stessa dell’accordo”.

A peggiorare la situazione la governance dell’Università Bicocca ha pubblicato i decreti di selezione dei candidati il 18 settembre che è stato proprio il giorno in cui alcune persone del team hanno espresso la loro posizione di contrarietà a collaborare con questo progetto. Il medesimo giorno inoltre sono stati annullati tutti gli eventi di accoglienza, ufficialmente per “problemi legati allo sciopero Atm” del 22 settembre, quando si è tenuto il blocco nazionale in solidarietà con la popolazione palestinese nella Striscia di Gaza.

Gli studenti di Cambiare Rotta hanno inoltre esposto le ragioni per cui ritengono necessario interrompere questi accordi, citando alcuni passaggi del report redatto dall’Erasmus University Rotterdam, “Advice on the collaborations with Israeli universities”. Questo documento è stato pubblicato a fine maggio 2025 dall’Advisory Committee on sensitive collaborations per segnalare al Consiglio esecutivo dell’ateneo olandese la problematicità di alcuni partenariati. Al suo interno in particolare viene motivata la chiusura degli accordi con tre università israeliane: Bar-Ilan University, Hebrew University of Jerusalem e University of Haifa, tutte coinvolte nel progetto Tne che vede la partecipazione anche dell’Università Bicocca.

La ricerca, in primo luogo, denuncia Israele per il cosiddetto “scolasticidio”, cioè l’ostacolo sistematico all’accesso all’istruzione attraverso l’isolamento imposto in Cisgiordania e la distruzione massiva di scuole e Università a Gaza. Descrive inoltre come la libertà di espressione sia gravemente compromessa nelle Università citate: i docenti che si oppongono all’accoglienza degli “studenti-soldato” vengono sanzionati, gli studenti vengono sospesi o arrestati per aver espresso solidarietà alla Palestina, anche solo cantando canzoni, e si perpetuano forme di discriminazione nei confronti di studenti e studentesse arabe. Vengono inoltre riportate prove di scavi archeologici e attività accademiche condotte nei territori occupati, anche successivamente a ottobre 2023, oltre all’uso dell’intelligenza artificiale per manipolare video contrari a Israele a fini propagandistici. Infine si evidenzia come la sicurezza stessa di studenti e studentesse risulti compromessa dalla presenza di soldati armati delle Forze di difesa israeliane (Idf) durante le lezioni, di agenti in borghese nei campus e di sistemi di schedatura diffusi. Sono inoltre documentate collaborazioni scientifiche e tecnologiche con l’Idf finalizzate a scopi militari.

Per tutte queste ragioni gli studenti di Cambiare Rotta ritengono che “la collaborazione diretta o indiretta con tali Università sia profondamente scorretta e moralmente inaccettabile, poiché implica una violazione dei diritti umani fondamentali”. È stato infine indetto un presidio universitario per l’8 ottobre alle 15, proprio in concomitanza con la seduta del Senato accademico.

© riproduzione riservata