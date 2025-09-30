Altreconomia
Una voce indipendente su economia, stili di vita, ambiente, cultura
Cultura e scienza / Attualità

Chi non si rassegna ad Agrigento “capitale della cultura” di pochi

di
Una visita guidata all’ex carcere di San Vito © Andrea Rizzo Pinna

Numerose realtà locali sono rimaste tagliate fuori dall’iniziativa che quest’anno ha acceso i riflettori sulla città. “OltreCapitale” punta perciò a valorizzare dal basso i tesori meno noti. Pensando e costruendo anche il “dopo 2025”

Tratto da Altreconomia 285 — Ottobre 2025

OltreCapitale è un’iniziativa culturale autofinanziata, indipendente e parallela al programma ufficiale di Agrigento capitale italiana della cultura 2025. Ad animarla sono operatori culturali, gruppi di professionisti e liberi cittadini e otto associazioni promotrici che operano sul territorio e che hanno deciso di riunirsi per ripensare la città nei dodici mesi in cui i riflettori saranno accesi su di lei: Cuddriroom, Immagina Aps, Local impact, Paradise Agrigento Asd, Rudere Project, Scaro Caffè, Tierra Techo Trabajo e Yard44.

L’idea di un movimento alternativo a quello istituzionale è nata tra la fine di gennaio e gli inizi di febbraio del 2025 quando le notizie dell’avvio dell’anno da protagonista per il capoluogo siciliano non sono state le migliori, tra le infiltrazioni d’acqua nel teatro Pirandello, a pochi giorni dalla cerimonia di inaugurazione, e le buche sulla strada riparate in fretta e furia con tanto di tombini ricoperti di asfalto.

Ma non è stata solamente una ques

