Chi difende i combustibili fossili dentro i negoziati sul clima della Cop30

Come ogni anno è arrivata attorno alla metà dei lavori della Cop l'attesa analisi sulla presenza dei lobbisti realizzata da Fossil free politics (Ffp) e Kick big polluters out (Kbpo). Secondo i dati pubblicati, quest'anno l'industria dei combustibili fossili ha “la più grande presenza mai registrata” ai negoziati sul clima con un lobbista ogni 25 delegati. Sebbene la partecipazione complessiva sia inferiore in termini assoluti rispetto agli eventi precedenti, la proporzione è notevolmente aumentata, segnando un incremento del 12% rispetto alla Cop29 e riflettendo la crescente influenza dei grandi inquinatori nelle trattative che dovrebbero determinare le politiche globali per contenere il riscaldamento globale.

Per spiegare meglio la proporzione, Kbpo sottolinea che i lobbisti dei combustibili fossili superano in numero i membri di tutte le delegazioni nazionali presenti a Belém a eccezione del Paese ospitante; sono 50 volte più numerosi della delegazione delle Filippine, gravemente