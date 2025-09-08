ChatGPT-5 è qui. Ed è esattamente come ce lo aspettavamo

Il 7 agosto di quest'anno, dopo quasi un anno di rinvii, è arrivato il lancio di ChatGPT-5. Tempo poche ore e la parola “flop” era sulla bocca della maggioranza dei commentatori. Cerchiamo, insieme, di comprendere il perché.

ChatGPT-5 si distingue perché è dotato di una “architettura unificata”, che combina le capacità dei precedenti modelli, rendendone l’utilizzo più semplice. In pratica gli utenti non hanno più bisogno di scegliere quale “sotto sistema” utilizzare: è il computer stesso a selezionare automaticamente la funzionalità più adatta, in base al prompt (sollecitazione), che l’utente invia alla macchina. Al netto della perdita di controllo, però, questa funzione potrebbe generare risultati di qualità più elevata.

Ciononostante, la ricezione è stata estremamente negativa, al punto da far cambiare tono alla stampa. Fino al giorno prima, la OpenAI di Sam Altman aveva goduto di una copertura impensabile per i propri prodotti, spesso con l’utilizzo di toni entusiastici. E