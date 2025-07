Cercasi Paese contenitore per “scarti umani”

L’11 giugno 2025 il presidente del Kosovo Albin Kurti ha annunciato di aver raggiunto un accordo per detenere una cinquantina di stranieri espulsi dagli Stati Uniti “per facilitare il loro ritorno nei Paesi di origine”.

Kurti usa l’espressione di “temporaneo ricollocamento in Kosovo” ma appare evidente che non si tratta di ricollocamento ma di detenzione (viene da chiedersi con quale regime giuridico e per quanto tempo) in attesa del loro rimpatrio.

Si potrebbe circoscrivere questa grave vicenda all’ennesima estrema prova di forza di Donald Trump per il quale, come ben osserva Elisabetta Grande nell’editoriale del 12 giugno 2025 “Stati Uniti: come finisce una democrazia” su Volere la luna: “la questione migranti è diventata il terreno privilegiato per affermare con forza il suo potere assoluto svincolato da ogni limite e controllo”.

Sembrerebbe dunque un caso isolato nonostante riguardi la più potente nazione al mondo che stringe un accordo con uno