Centri in Albania: la fantapolitica criminale è realtà

La sera dell’11 aprile 2025 40 cittadini stranieri già destinatari di un ordine di espulsione e già trattenuti in quasi tutti i Cpr sparsi per la penisola sono scesi dalla nave militare Libra (appena donata dal governo italiano a quello albanese). Non erano incappucciati e in ginocchio come nelle ostentate immagini delle recenti deportazioni negli Stati Uniti, ma comunque erano tutti ammanettati e scortati da un imponente schieramento di polizia (un centinaio di agenti).

Non si trattava però di un trasferimento eccezionale di pericolosissimi criminali bensì di persone temporaneamente private della libertà personale per ragioni amministrative: non avere il permesso di soggiorno. Il loro trattenimento è finalizzato solo all’esecuzione dell’allontanamento dal territorio italiano che sotto nessun profilo può essere confuso con misure penali. Dalle testimonianze raccolte dalla missione del Tavolo asilo risulta che le persone siano rimaste sempre ammanettate da prima di salire sulla nave,