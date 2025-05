C’è bisogno di più commercio equo. Le leggi regionali lo confermano

Mai come quest’anno si è parlato tanto di commercio internazionale, di rapporti tra Paesi importatori ed esportatori, della crisi della World trade organization nata il primo gennaio del 1995. Lo si è fatto per via dei “dazi” voluti dal mago dell’insider trading, Donald Trump. Fa impressione, però, come nel dibattito pubblico mainstream manchi una riflessione critica sulle distorsioni feroci della globalizzazione finanziaria, sui rapporti di forza iniqui e sbilanciati a favore dei Paesi più ricchi, sulla distanza siderale tra produttori sfruttati e consumatori disinformati, sull’impoverimento di miliardi di persone per via di un modello basato sul debito e sull’estrazione parassitaria e inquinante delle risorse.

Chi, da decenni, propone un altro sguardo e un altro modo di vivere e praticare il commercio -in segno equo, solidale e non predatorio- fatica a farsi sentire. È considerato come l’adolescente inquieto che deve assistere in silenzio a una partita giocata tr