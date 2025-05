Braccianti e insediamenti informali. Anche a Cassibile lo Stato ha fallito

"Calabria”, risponde Ahmed al classico “da dove vieni?” che gli rivolge un’operatrice dell’Arci di Siracusa. È talmente abituato a vivere in Italia, sono più di dieci anni ormai, e a girare di luogo in luogo seguendo la stagione, che non risponde nemmeno più “Tunisia”. “Ho i documenti, sono qui da un mese e da tre giorni ho pure il contratto”. Gli viene chiesto allora perché non stia all’ostello, “prima non avevo i soldi per pagare e mi hanno messo in lista, adesso non c’è più posto. Ora sto qui, poi si vedrà”, dice mostrando l’interno dell’edificio abbandonato dove vive insieme a un altro ragazzo. “Lui adesso sta con me, però non ha i documenti. Come lui c’era un altro ragazzo, due settimane fa sono venuti i carabinieri e l’hanno portato via”.

In una situazione simile a Cassibile, frazione di Siracusa che conta un po’ più di cinquemila abitanti, nota per l’armistizio del 1943 e per la coltivazione della patata, si trovano molte persone. Almeno 42 in questo inizio aprile piovoso, ac