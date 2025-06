Blackout elettrici e campanelli d’allarme

Lo scorso 28 aprile la Spagna e il Portogallo hanno avuto un significativo blackout che ha lasciato i due Paesi senza elettricità per diverse ore. Questo fatto ha suscitato grande preoccupazione e molte discussioni, spesso alimentate da una narrazione che presentava le energie rinnovabili come principali responsabili dell’interruzione del servizio elettrico.

Il governo spagnolo, che sta continuando a investigare le cause dell’apagón, ha escluso un attacco informatico e dichiarato che il motivo del crollo della rete è legato a una rapida perdita di 2,2 Gigawatt di potenza in immissione in 20 secondi nella zona di Granada, Badajoz e Siviglia (a Sud della Spagna), che ha generato un problema di sbalzo di frequenza, non gestita né compensata dai sistemi di controllo. La conseguenza è stata l’attivazione a cascata di tutti i sistemi di protezione degli impianti di produzione con il loro distacco in successione. Risulta anche che alcuni minuti prima la rete avesse già avuto dei problemi d