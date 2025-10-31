Altreconomia
Una voce indipendente su economia, stili di vita, ambiente, cultura
Esteri / Reportage

Belfast oltre i muri. I giovani tentano di superare conflitti e divisioni

di e

A separare protestanti e cattolici in città non ci sono solo le recinzioni: le barriere fra le due comunità sono assimilate. L’associazione R-City favorisce invece il dialogo tra ragazzi e ragazze che altrimenti non si incontrerebbero mai. Il reportage integrale di Laura Carrer con le illustrazioni di Elena Mistrello

Tratto da Altreconomia 286 — Novembre 2025

La luce che illumina Belfast, la capitale dell’Irlanda del Nord, è splendente. Definisce le geometrie e riscalda i mattoni rossi delle case a schiera che formano intere vie della città. Belfast si visita a piedi, in un saliscendi di stradine che all’occhio di un estraneo possono sembrare tutte uguali: popolate da case basse con porte colorate, chiese, cartelli che vietano il consumo di alcolici per strada, pub e campetti da gioco. La quasi totale mancanza di palazzi – che si vedono solo nella zona centrale della città –permette una visione ampia del cielo, interrotta solo da barriere, muri e recinzioni. Costruzioni che tutelano la proprietà, o che separano. Tanto che se non si conosce la storia del conflitto Nordirlandese, è difficile anche capirne la differenza.

Belfast è una città profondamente segnata da un conflitto settario tra le comunità protestante e cattolica (Na Trioblóidí, in irlandese, Troubles in inglese) che tra il 1969 e il 1998 ha portato alla morte

Per leggere questo articolo abbònati o acquista la rivista in digitale su altreconomia.it

Per leggere questo articolo abbònati o acquista la rivista in digitale

Annuale
digitale
Tutta l'informazione indipendente a portata di clic
Il prezzo originale era: 38,40€.Il prezzo attuale è: 35,00€.
Abbònati
Annuale
carta + digitale
Un anno di informazione indipendente dove vuoi e come vuoi
Il prezzo originale era: 66,00€.Il prezzo attuale è: 50,00€.
Abbònati
Biennale
carta + digitale
Senza pensieri per due anni
Il prezzo originale era: 132,00€.Il prezzo attuale è: 100,00€.
Abbònati
— oppure —

Rivista in edizione digitale

286 - Lo Stato di abbandono / Novembre 2025 / Dettagli

Acquista la rivista
Potresti essere interessato a…
Leggi anche
Libri consigliati

Newsletter

Iscriviti alla newsletter di Altreconomia per non perderti le nostre inchieste, le novità editoriali e gli eventi.

Altra Economia – società cooperativa impresa sociale
via Adriatico 2 – 20162 Milano
Partita Iva 12973030153
Cod. fatt. elettronica 1N74KED
Iscrizione Albo Cooperative A187272
Tel. 02/89919890
segreteria@altreconomia.it

Stampa libera per il clima / con Greepeace
© 2025 Altra Economia soc. coop. impresa sociale Tutti i diritti riservati
Privacy Policy / Cookie Policy
Altreconomia
Abbònati
Carrello
Accedi
/ Instagram / LinkedIn / TikTok / X / YouTube /