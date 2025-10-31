Belfast oltre i muri. I giovani tentano di superare conflitti e divisioni

La luce che illumina Belfast, la capitale dell’Irlanda del Nord, è splendente. Definisce le geometrie e riscalda i mattoni rossi delle case a schiera che formano intere vie della città. Belfast si visita a piedi, in un saliscendi di stradine che all’occhio di un estraneo possono sembrare tutte uguali: popolate da case basse con porte colorate, chiese, cartelli che vietano il consumo di alcolici per strada, pub e campetti da gioco. La quasi totale mancanza di palazzi – che si vedono solo nella zona centrale della città –permette una visione ampia del cielo, interrotta solo da barriere, muri e recinzioni. Costruzioni che tutelano la proprietà, o che separano. Tanto che se non si conosce la storia del conflitto Nordirlandese, è difficile anche capirne la differenza.

Belfast è una città profondamente segnata da un conflitto settario tra le comunità protestante e cattolica (Na Trioblóidí, in irlandese, Troubles in inglese) che tra il 1969 e il 1998 ha portato alla morte