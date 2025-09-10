Diritti / Intervista
Bastian Obermayer. Il giornalismo che è necessario
di Alessio Giordano —
Premio Pulitzer per l’inchiesta sui Panama Papers, il giornalista investigativo tedesco continua ad accendere i riflettori sugli intrecci oscuri tra politica e finanza. Un processo indispensabile per le democrazie e che si basa sulla collaborazione internazionale tra testate e reporter ma che è sempre più ostacolato. “Sono necessari nuovi modelli di finanziamento -racconta- altrimenti il controllo sui potenti sarà più debole, con conseguenze fatali per la società”