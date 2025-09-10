Bastian Obermayer. Il giornalismo che è necessario

Bastian Obermayer ha segnato una svolta nel giornalismo globale grazie al suo ruolo nell’inchiesta sui Panama Papers: un'indagine senza precedenti su evasione fiscale e riciclaggio, che ha coinvolto leader politici e celebrità di tutto il mondo. È stato il primo contatto del whistleblower noto come “John Doe”, dando il via a una collaborazione internazionale senza precedenti coordinata dall’International consortium of investigative journalists (Icij).

Proprio per questa indagine, insieme al collega Frederik Obermeier e al team dell’Icij nel 2017 si è aggiudicato il premio Pulitzer. Nel 2019 Obermayer ha contribuito, inoltre, a far emergere lo scandalo politico noto come “affare-Ibiza", che ha portato alle dimissioni dell’allora vice-cancelliere austriaco Heinz Christian Strache. Tra le sue inchieste più recenti, i Swiss secret leaks hanno fatto luce su conti bancari opachi in Svizzera. Nel 2022 ha co-fondato il collettivo investigativo Paper trail media,