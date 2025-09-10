Altreconomia
Diritti / Intervista

Bastian Obermayer. Il giornalismo che è necessario

© GR Stocks - Unsplash

Premio Pulitzer per l’inchiesta sui Panama Papers, il giornalista investigativo tedesco continua ad accendere i riflettori sugli intrecci oscuri tra politica e finanza. Un processo indispensabile per le democrazie e che si basa sulla collaborazione internazionale tra testate e reporter ma che è sempre più ostacolato. “Sono necessari nuovi modelli di finanziamento -racconta- altrimenti il controllo sui potenti sarà più debole, con conseguenze fatali per la società”

Bastian Obermayer ha segnato una svolta nel giornalismo globale grazie al suo ruolo nell’inchiesta sui Panama Papers: un'indagine senza precedenti su evasione fiscale e riciclaggio, che ha coinvolto leader politici e celebrità di tutto il mondo. È stato il primo contatto del whistleblower noto come “John Doe”, dando il via a una collaborazione internazionale senza precedenti coordinata dall’International consortium of investigative journalists (Icij).

Proprio per questa indagine, insieme al collega Frederik Obermeier e al team dell’Icij nel 2017 si è aggiudicato il premio Pulitzer. Nel 2019 Obermayer ha contribuito, inoltre, a far emergere lo scandalo politico noto come “affare-Ibiza", che ha portato alle dimissioni dell’allora vice-cancelliere austriaco Heinz Christian Strache. Tra le sue inchieste più recenti, i Swiss secret leaks hanno fatto luce su conti bancari opachi in Svizzera. Nel 2022 ha co-fondato il collettivo investigativo Paper trail media,

