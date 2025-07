Bambini senza pace

Avere meno di diciotto anni, ma spesso anche di quattordici, nei territori palestinesi occupati, significa poter diventare adulti dentro un carcere israeliano o dover superare checkpoint e perquisizioni, per andare e tornare da scuola, per poi magari vederla demolita. Significa crescere tra le armi, con la paura di essere uccisi o diventare orfani, fuori e dentro casa. Chi sono gli israeliani per i bambini palestinesi e come sono, invece, per i minori israeliani i palestinesi? Che cosa significa crescere nei kibbutz attaccati il 7 ottobre 2023 o studiare nelle tende di Gaza? Tra propaganda e narrazioni contrapposte, il conflitto tra israeliani e palestinesi passa anche dalla scuola. Tra mappe e bandiere vietate, testi clandestini e librerie considerate covi del terrore, l’infanzia in Palestina e Israele non è un diritto scontato.

Data di pubblicazione: 1 luglio 2025, sei episodi con uscita bisettimanale. È la terza stagione del podcast “Palestina-Israele” dopo “Oslo 30” e “La guerra dei giornalisti”

L’autrice

Anna Maria Selini, giornalista professionista, ha realizzato, tra gli altri, reportage scritti e filmati in Israele, Cisgiordania e nella Striscia di Gaza. Regista di “Gaza guerra all’informazione” e autrice di “Vittorio Arrigoni, ritratto di un utopista” (Castelvecchi, 2019), collabora dal 2020 con Altreconomia. Ha realizzato per Altreconomia il podcast “Palestina-Israele”.