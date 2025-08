Awdah Hathaleen. Cuore d’oro, mente lucida, sempre in prima linea per i diritti dei palestinesi

Nel tardo pomeriggio del 28 luglio il colono israeliano Ylon Levi ha aperto il fuoco contro dei palestinesi disarmati, nel cuore del villaggio di Um al-Kheir, nell’area di Masafer Yatta, nell’Area C della Cisgiordania occupata.

Awdah Hathaleen, 31 anni, attivista nonviolento, padre di tre figli, maestro d’inglese e punto di riferimento per la sua comunità, è stato colpito ai polmoni da tre proiettili esplosi da 35 metri di distanza ed è morto poche ore dopo, durante il trasporto in ambulanza. Il giorno seguente l’esercito israeliano ha fatto irruzione nel villaggio, arrestando tredici membri della famiglia Hathaleen, di cui otto rilasciati dopo sei giorni, e l’attivista palestinese del collettivo Youth of Sumud, Ali Awad, proveniente dal vicino villaggio di Tuba. Centinaia di attivisti israeliani e internazionali, accorsi poco dopo da tutto il Paese per portare sostegno, sono stati bloccati all’ingresso: l’area è stata dichiarata zona di addestramento militare.

Gli abitanti delle