“Attività di polizia”: la finzione del Viminale per celare i luoghi di sbarco dal Mediterraneo

Mentre rivendica come un successo il calo degli sbarchi via mare nei primi sette mesi del 2024, il governo dichiara inaccessibili le informazioni precise sulle singole località di arrivo. Divulgarle favorirebbe i trafficanti: una scusa per giustificare l’ennesima mancanza di trasparenza nei confronti dell’opinione pubblica. L’editoriale del direttore, Duccio Facchini