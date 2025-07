Atef Abu Saif. Diario di un genocidio culturale che non colpisce solo i palestinesi

“Due ore fa hanno bombardato la chiesa della Sacra famiglia di Gaza. Hanno anche ferito il parroco Gabriel Romanelli. Lo ripeto: questa non è una guerra solo contro la memoria dei palestinesi ma contro la storia dell’umanità”.

È la mattina del 17 luglio quando Atef Abu Saif, ex ministro della Cultura palestinese, chiama al telefono per cercare con la sua voce di rompere il silenzio attorno all’immobilismo delle grandi potenze del mondo. L’aveva già fatto qualche giorno prima, fino allo sfinimento, dal sagrato della Chiesa del Soccorso a Modica (Ragusa), dove è intervenuto il 14 luglio nell’ambito del festival “Il mondo visto da qui” organizzato dall’Associazione Piero Iemmolo.

Alla fine della sua testimonianza, le oltre duecento persone si sono alzate in piedi e per minuti che sono sembrati un’eternità l’hanno applaudito. Un atto tanto liberatorio quanto di vicinanza ad Abu Saif che, commosso, ha portato la mano sul cuore. Quel cuore lacerato da una quotidianità in cui corpo e mente sono distanti migliaia di chilometri. Uno a Milano, dove attualmente vive, l’altro nella “sua” Gaza e in quella storia millenaria che viene cancellata giorno dopo giorno dai bombardamenti israeliani. “Se fosse qualsiasi altro Stato del mondo l’avrebbero già fermato, invece non succede nulla”.

Abu Saif riporta la memoria a quel 7 ottobre 2023 che, sottolinea, non è corretto descrivere come l’inizio del conflitto. “Dalla Nakba del 1948 a oggi esiste una guerra sola: tutti gli abitanti di Gaza nascono e muoiono in guerra. Mio padre è nato e morto sotto una tenda”, spiega. La guerra è talmente normale che quando l’ex ministro quella mattina sente il rumore degli spari mentre sta nuotando nel mare, resta ancora un po’ in acqua. Non è così anormale sentire quei suoni che poi lo accompagneranno incessantemente per 85 giorni. Quelli passati sotto le bombe e raccontati uno a uno nel libro “Diario da Gaza”, pubblicato da Fuoriscena nel giugno 2024.

“Non potevo fare nient’altro che scrivere e ho cominciato a prendere appunti su quello che accadeva durante le mie giornate. Prima scrivevo in terza persona poi sono passato alla prima, perché se fossi morto volevo lasciare una traccia di me”. Quei racconti presto escono dalla Striscia: l’editore di Abu Saif infatti li inoltra ai più importanti quotidiani mondiali, dal Guardian al New York Times, che cominciano a pubblicarli. Scrivere diventa così una responsabilità. “Ogni giorno camminavo tre chilometri per raggiungere casa di mia sorella: lì c’era l’elettricità e potevo caricare il computer per poi salire sul terrazzo e inviare i pezzi. Era l’unico punto in cui c’era rete ma era ovviamente molto rischioso -spiega-. Così come lo è stato una volta che sono stato trasferito a Rafah: mi avvicinavo al confine per usare la rete egiziana o israeliane per assicurarmi che i pezzi arrivassero all’editore”.

Di quei giorni frenetici e colmi di paura Abu Saif ricorda bene il dubbio sul fatto di essere ancora in vita. “Quando tornavo nella mia tenda, prima di dormire leggevo ad alta voce quello che avevo scritto. Era il mio modo per darmi una prova che non fossi morto. Sembra strano da dirsi ma in quei giorni era così”. Ben presto, tra quel milione di persone ammassate nelle tende di Rafah, si sparge la voce della presenza dello scrittore e in molti gli fanno visita per riferirgli le loro storie.

“Chi vede la morte ha paura di una cosa: essere dimenticato. Anche durante un genocidio le persone sanno l’importanza delle parole e della scrittura: per questo Israele ha ucciso oltre 230 giornalisti. Molti dei profughi accampati nel campo venivano e mi raccontavano chi erano e che cosa stavano facendo. Ricordo in particolare la testimonianza di una mamma che per giorni ha incessantemente scritto sulla sabbia l’alfabeto per insegnarlo al figlio. Il vento lo spazzava via ogni volta ma lei ricominciava da capo”.

Trema la voce ad Abu Saif quando racconta questa vicenda. “Gaza per la prima volta nella sua storia millenaria avrà un altissimo numero di analfabeti: i bambini oggi non stanno imparando a scrivere e leggere. Non sanno che cos’è una lavatrice e una televisione. Non è mai stato così: persino mia nonna sapeva leggere e siamo sempre stati degli ‘esportatori’ di professori”, sottolinea.

Non è un effetto collaterale della guerra, perché l’ex ministro e portavoce di Fatah descrive il “genocidio culturale” come il principale obiettivo del governo israeliano. “Sono stati bombardati nove musei, 25 biblioteche, cinema, centri culturali, palazzi storici. Così come l’archivio centrale di Gaza colpito con delle bombe incendiarie per assicurarsi che i fogli svolazzanti venissero bruciati. Viene raso al suolo tutto ciò che lega i palestinesi a quella terra. E non solo”. Lo scrittore, infatti, ricorda i bombardamenti sulla Chiesa di San Porphyrius, la terza più antica del mondo costruita nel 425 d. C., quelli sul porto di Gaza, patrimonio dell’Unesco, che all’epoca dei Fenici veniva utilizzato per trasportare le merci a Cagliari. “Questo fa parte della storia umana, non solo di qualsiasi palestinese. Se qualsiasi altro Stato facesse quello che sta facendo Israele sarebbe stato fermato da molto tempo”.

Abu Saif, arrestato oltre 40 volte da Hamas per il suo ruolo di oppositore, non ha dubbi sulla soluzione alla questione israelo-palestinese. “Penso che quella terra appartenga a noi ma nonostante questo ho accettato di vivere con gli israeliani: io e tanti altri eravamo contrari agli accordi di Oslo nel 1993 ma quando Arafat è tornato a Gaza gli abbiamo lanciato i fiori e non l’abbiamo ucciso. Ed è quello che invece è successo invece a Yitzhak Rabin, per mano di un estremista israeliano. Questa è la storia: la pace è possibile solo se finisce l’occupazione. Non ci sono alternative”.

Lo scrittore sottolinea che “Israele è l’unico Stato creato dalle Nazioni Unite che non ha mai applicato nessuna delle sue decisioni tranne quella che ne certifica la nascita” e mette l’accento sui doppi standard dell’Occidente quando si parla di democrazia nella Striscia di Gaza. “Quando nel 2006 Hamas ha vinto, non è stato riconosciuto come vincitore: perché l’unica democrazia che va bene in Palestina è quella che rispetta il diktat di Israele. Ma quando i fondamentalisti sono nel Parlamento israeliano, nessuno dice nulla. Oggi alcuni di loro ci chiamano scarafaggi ma non ho sentito alcun Paese dire che devono essere espulsi”.

Per l’ex ministro questo è il rischio: “Non si vuole realmente la democrazia ma creare una nuova nazione” per risolvere un’occupazione che è scorretto definire un “problema mediorientale”. “Spesso ci si dimentica che il 70% della popolazione di Gaza sono profughi e spesso facciamo un errore perché partiamo dal 1967 a raccontare la storia. Invece bisogna tornare al 1948 quando abbiamo cominciato ad avere problemi con gli ebrei perché l’Occidente ha scaricato un suo problema, quello di trovare loro una terra, sulla nostra regione. Oggi siamo sempre noi a pagare il prezzo più alto di quella decisione”. Abu Saif ha solo una certezza. “La questione palestinese sopravvive se sopravvive Gaza. Va fermato il genocidio”.

