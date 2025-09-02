Tripity, sull’isola greca di Gavdos, è una delle quattro spiagge non raggiungibili con un mezzo. È una meta comunque frequentata, ultimo scoglio a Sud d’Europa che ha sul promontorio una grossa sedia messa lì da un gruppo di russi fuggiti dai programmi nucleari sovietici ereditati dalla successiva Federazione. I russi di Gavdos abitano l’isola riservatamente in una specie di rigida comune a sola energia rinnovabile che tenderebbe all’immortalità, la sedia è rivolta verso il continente e non verso il mare aperto dal quale non si vede ancora l’Africa.

Per raggiungere Tripity bisogna percorrere 4,6 chilometri prima di sterrato poi di un sentiero scosceso, partendo dall’agglomerato di Vasatiana, due case di pietra legno e fango ancora abitate e altrettante crollate durante i precedenti decenni di svuotamento dell’isola. “Quest’anno non ci sono molto turisti -racconta Maria della taverna e camere in affitto posizionati sulla collina- sarà la dissenteria che lo scorso anno ha flagellato