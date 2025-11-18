Italiano e arabo. Con i suoi pazienti la psicologa Sarah Abd El Monem si esprime in entrambe le lingue: l’italiano, sua lingua madre, e l’arabo, trasmesso dalla famiglia, emigrata dall’Egitto. Grazie alla sua doppia appartenenza, la dottoressa è diventata un punto di riferimento per ragazzi e famiglie italiane di origine straniera. Nella sola Milano, dove la psicologa lavora, sono quasi il 20% degli abitanti e superano il milione nella Regione Lombardia, tra cui un crescente numero di giovani in età scolare: secondo i dati del recente Dossier statistico sull’immigrazione realizzato dal Centro studi Idos, infatti, gli alunni con background migratorio sono arrivati a essere più di 236mila, complessivamente quasi il 20% della popolazione scolastica dell’intera Regione. “Generazione involontaria” era la formula usata dallo scrittore marocchino Tahar Ben Jelloun per definire le seconde e le terze generazioni. Di loro, delle loro difficoltà e delle lotte che le vedono protagoniste ne abbiamo parlato con la psicologa Sarah Abd El Monem.

Monem, come ci mostrano i dati e la realtà quotidiana, gli studenti di origine straniera sono diventati una presenza fissa e sempre più rilevante negli istituti italiani. La scuola è attrezzata per rispondere alle esigenze di una società sempre più multiculturale?

SAM Parzialmente. Soprattutto nelle zone con più alta densità di popolazione di origine straniera le scuole stanno iniziando a interagire con un contesto ormai multiculturale grazie anche alla recente introduzione dello psicologo scolastico e a una formazione specifica per i docenti. È il segno, finalmente, di un cambiamento dei tempi: solo ora si dà risposta alle esigenze di una società mutata. In passato, molti studenti stranieri cercavano di stare al passo con le scuole italiane, preservando le proprie tradizioni culturali al di fuori dell’ambiente scolastico; mentre ora il processo di integrazione si sta facendo un po’ più bidirezionale con spazi di ascolto e progetti che permettono alle famiglie di portare il loro vissuto e le loro storie. Spesso, però, queste iniziative dipendono ancora, purtroppo, dall’impegno dei singoli mentre ci vuole una strategia territoriale: le istituzioni devono essere ancora più sensibili su questo tema con più bandi e più programmi dedicati.

Una delle questioni che riguarda in pieno il mondo della scuola è lo stato di salute mentale di coloro che lo frequentano. Come stanno gli studenti e più in generale i giovani con un background migratorio? Quali sono le problematiche e i temi con cui più spesso hanno a che fare?

SAM I ragazzi cresciuti tra diverse culture possiedono alcune risorse importanti: flessibilità, capacità di adattamento e competenze relazionali. Quando la scuola, però, non riesce a riconoscere il loro potenziale, possono non sentirsi davvero parte integrante della comunità, favorendo l’emergere di stati di ansia, di stress, di esclusione con conseguenze psicologiche importanti. Gli studenti di origine straniera, infatti, sono spesso sottoposti a una doppia pressione: da una parte sentono il dovere di dimostrare di poter stare alla pari dei coetanei e di partecipare pienamente alla vita scolastica e sociale, dall’altra devono anche rispondere alle aspettative della famiglia di origine che spesso richiede loro dei risultati eccellenti, o perlomeno sopra la media, come simbolico risarcimento dei sacrifici compiuti dai genitori per l’emigrazione. E questo genera in loro, inevitabilmente, forte pressione, insonnia, disturbi d’ansia e alimentari, cali del rendimento. Spesso, a causa di tali pressioni e delle difficoltà di conciliare culture diverse, molti ragazzi di seconda generazione finiscono per non sentirsi pienamente appartenenti né al mondo italiano né a quello di origine. Ciò può sfociare in crisi identitarie che possono manifestarsi in diverse direzioni: da un lato, un senso di sradicamento totale o un radicamento profondo in una delle due culture; dall’altro, la possibilità di costruire un’identità personale mista, che integra elementi di entrambe le culture e diventa una risorsa e un punto di forza nella loro vita. Insomma, questi studenti portano nelle aule scolastiche non solo le difficoltà personali ma anche quelle delle famiglie, in particolare per quanto riguarda le aspettative sul futuro e il dolore su quanto si è lasciato indietro.

Posso chiederle in che modo la sua doppia appartenenza, italiana ed egiziana, influenza il suo approccio alla salute mentale?

SAM Quanto descritto prima l’ho vissuto anche sulla mia pelle, soprattutto per quanto riguarda le aspettative della famiglia ma anche della società. Fin da piccola mi sono resa conto che agli stranieri viene richiesto il doppio della fatica, come a dover dimostrare di avere diritto a un posto in questa società. Le difficoltà vissute personalmente così come la mia formazione, oltre al lavoro fatto su me stessa nella ricerca di un’identità unica e plurale allo stesso tempo, mi hanno dato gli strumenti per essere un ponte tra la società italiana e le persone della comunità araba. Ciò mi permette di comprendere quello che provano senza giudizi, sia i giovani sia le famiglie di origine straniera, ma anche le persone autoctone. In questo senso la mia storia famigliare, a cavallo tra la società italiana e il mondo arabo-musulmano, mi dà sicuramente un qualcosa in più rispetto alla semplice formazione ricevuta dai libri, riuscendo a comprendere aspetti culturali legati a una dimensione molto territoriale e superando le barriere linguistiche. Pur riconoscendo la necessità, nel mio lavoro, di mantenere una distanza professionale rispetto a quanto mi viene raccontato, mi rendo conto, insomma, dell’importanza degli strumenti aggiuntivi che la mia vicenda biografica mi ha offerto nel riuscire a comprendere davvero i bisogni e i sentimenti delle persone, italiane e straniere, che mi contattano.

Uno dei temi caldi per le seconde generazioni è quello della cittadinanza. In che modo impatta sul benessere di questi ragazzi e ragazze il mancato pieno riconoscimento dei loro diritti e doveri? Cosa si aspetta dopo il fallimento del referendum di giugno?

SAM Un errore che spesso si fa è considerare la cittadinanza semplicemente come un fatto burocratico. È molto di più. È davvero un segno di appartenenza: dice che esisti e che hai una voce riconosciuta e meritevole di essere ascoltata. Senza la cittadinanza molte persone, con un background migratorio scontano una condizione di invisibilità che può incidere molto sul loro stato di salute mentale. In pratica per loro significa crescere e vivere in una terra e in una comunità che, nonostante l’impegno e il desiderio di farne parte, non li riconosce e non li accetta, provocando sentimenti di esclusione, frustrazione e precarietà identitaria. È una vera e propria frattura interiore: “appartengo a questo luogo o a dove?”, si chiedono i ragazzi di seconda generazione che già nel formulare questa domanda fanno emergere una profonda ingiustizia. Non avere la cittadinanza, inoltre, non influisce solo sul proprio presente ma anche sul futuro e su chi sta intorno. Soprattutto nella comunità araba, in cui la dimensione collettiva è molto forte, il riconoscimento della cittadinanza perde la sua valenza esclusivamente giuridica e legale ma assume un valore fortemente simbolico, che restituisce la possibilità di sentirsi parte di un noi.

Rimanendo sul tema politico, le mobilitazioni per la Palestina che hanno attraversato l’Italia in questi mesi, in particolare nelle ultime settimane con gli scioperi generali e la grande manifestazione a Roma, hanno visto in prima linea molti ragazzi e ragazze con un background migratorio. Che cos’è successo?

SAM La questione palestinese è molto sentita all’interno della comunità arabo-musulmana e viene trasmessa davvero di generazione in generazione. Allo stesso tempo riapre ferite collettive e porta una maggior presa di coscienza sulla propria condizione in Italia. Di fronte a quanto succede a Gaza e in Palestina, infatti, in molti hanno finito per avere un senso profondo di impotenza che ha portato stress e insicurezza sul proprio posto nel mondo. Come reazione, per non vivere il dolore in maniera paralizzante, hanno scelto di impegnarsi politicamente e socialmente per elaborare le emozioni e rispondere collettivamente alle ingiustizie percepite.

