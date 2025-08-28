Ambiente / Reportage
Anna Giordano. Quarant’anni di lotte per la biodiversità sullo Stretto di Messina
di Federica Stagni e Luca Bonaventura —
Voce storica dell’ambientalismo italiano, si batte da decenni contro il bracconaggio lungo una delle principali rotte migratorie del Pianeta. I suoi sforzi hanno portato a una drastica riduzione del fenomeno e all’apertura di un Centro per il recupero delle fauna selvatica. Conquiste messe a rischio dal progetto del ponte, contro il quale è in campo insieme ad altre organizzazioni. Pensano tutti che non ce la faremo a fermarlo -dice- ma si sbagliano