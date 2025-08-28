Anna Giordano. Quarant’anni di lotte per la biodiversità sullo Stretto di Messina

A casa sua, mentre prepara le slide per una serata informativa sui rischi del Ponte sullo Stretto di Messina per le migrazioni degli uccelli, Anna Giordano ricorda a voce alta quando, da giovanissima, tutti le dicevano di lasciare perdere quella battaglia contro il bracconaggio. Specie gli adulti, tranne i suoi genitori. “È troppo grande per te”, “Non cambierà mai niente”, “Fatti gli affari tuoi”. Ma lei non ha mai smesso. Ha raccolto prove, denunciato, sensibilizzato. Ha coinvolto volontari, giovani e istituzioni. Ha trasformato la sorveglianza delle rotte migratorie in un grande movimento collettivo, educando un’intera generazione alla tutela della biodiversità.

Da tempo è una voce storica dell’ambientalismo italiano e ora anche una delle figure più autorevoli della campagna contro il ponte. Dagli anni Ottanta conduce infatti una lunga battaglia contro il bracconaggio sullo Stretto, una delle rotte migratorie più importanti d’Europa e non solo. Sparare agli uccelli allora non era