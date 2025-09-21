Altreconomia
Una voce indipendente su economia, stili di vita, ambiente, cultura
Ambiente / Intervista

Alessandro Tasinato. Il funerale dell’esperto ambientale

di
© Aedrian Salazar - Unsplash

Chi si trova in posizioni di vertice negli enti che dovrebbero tutelare l’ambiente oggi si occupa di comunicazione e la tendenza, su mandato e pressione della politica, è quella di rassicurare gli “utenti”. Spesso a scapito della verità. La ricerca dell’esperto ambientale nella Pubblica amministrazione continua, nel suo martoriato Veneto di inquinatori e inquinati, in un nuovo, appassionante, romanzo

La devastazione ambientale e la lotta dei comitati, l'ingordigia del sistema economico e l'amore per il proprio territorio, la rimozione e la presa di coscienza: c'è tutto questo e molto altro nel secondo libro di Alessandro Tasinato, “Il funerale dell'esperto ambientale”, uscito per Bottega Errante (2025) in cui riprende e approfondisce la ricerca avviata con il suo primo libro, “Il fiume sono io”, sempre ambientato nel martoriato Veneto, la sua terra. Temi importanti e densi che nella lettura scorrono attraverso la storia un po' rocambolesca e spesso comica del protagonista. Alessandro Tasinato nella vita, così come il protagonista del libro, ricopre il ruolo di esperto ambientale nella Pubblica amministrazione. L'abbiamo intervistato.

L'esperto ambientale, il protagonista del suo libro, è in piena crisi professionale. Che cosa l’ha portata a tratteggiare questa figura?
AT Tutto è dominato dall'immagine. C'è un passaggio nel libro in cui un ispettore ambientale rileva che la quan

