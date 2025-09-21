Ambiente / Intervista
Alessandro Tasinato. Il funerale dell’esperto ambientale
di Gianni Belloni —
Chi si trova in posizioni di vertice negli enti che dovrebbero tutelare l’ambiente oggi si occupa di comunicazione e la tendenza, su mandato e pressione della politica, è quella di rassicurare gli “utenti”. Spesso a scapito della verità. La ricerca dell’esperto ambientale nella Pubblica amministrazione continua, nel suo martoriato Veneto di inquinatori e inquinati, in un nuovo, appassionante, romanzo