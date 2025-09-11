Al primo evento queer mai approvato dal Vaticano. Intervista a Francis DeBernardo

Francis DeBernardo è un attivista statunitense che si occupa di promozione dei diritti Lgbtq+ all’interno della chiesa cattolica da oltre 33 anni. Oggi dirige New ways ministry, associazione pioneristica nata negli anni 70 per la quale raccoglie testimonianze, tiene incontri con scuole e parrocchie, cura la redazione di rapporti. C’era anche lui il 5 e 6 settembre di quest’anno al primo evento queer mai approvato dal Vaticano. Oltre 1.400 fedeli si sono raccolti infatti per la veglia, la messa e poi il pellegrinaggio per attraversare la porta di San Pietro.

DeBernardo, com’è stato partecipare a questo avvenimento?

FDB È stato uno dei migliori eventi a cui abbia partecipato in 33 anni. Molto emozionante. Ho percepito il realizzarsi delle speranze di tutte quelle persone che riempivano la chiesa del Gesù -credenti Lgbtq+, ma anche le loro famiglie, i loro sostenitori e le figure ecclesiastiche che li accompagnano-. Ho provato molta gratitudine per tutto ciò che è stato fatto nei decenni per raggiungere questo punto. Forte era il senso di comunità: il mio momento preferito è stato quando ho condiviso con gli altri pellegrini i nostri cammini spirituali. Quella connessione personale è stata molto significativa.

Il primo World pride della storia si è tenuto a Roma nel 2000, proprio in concomitanza del giubileo di papa Giovanni Paolo II. Lei non solo era presente ma fu anche relatore della Conferenza “Religione e sessualità”. Che effetto le fa essere di nuovo qui, 25 anni dopo, a una manifestazione che sembra coniugare i due eventi paralleli del 2000?

FDB Questa città è un luogo in cui ho visto molti cambiamenti. Nel 2000 papa Wojtyla e il Vaticano erano estremamente arrabbiati. Cercarono di costringere Roma a non approvare la Conferenza, che invece si fece. Allora provarono a cacciare fuori dalla città la comunità Lgbtq+, mentre oggi la accolgono all’interno di San Pietro. Tanto Giovanni Paolo II e Benedetto XVI furono tradizionalisti e conservatori sul tema -posizionamento che si rivede nelle nomine dei vescovi-, quanto Francesco fu aperto. Ha segnato un esempio importante, che ora molte parrocchie e scuole vogliono seguire. Venticinque anni fa l’oppressione contro le persone Lgbtq+ era forte, quindi per me è stato rilevante partecipare quest’anno, vivere la grazia del pellegrinaggio e condividere l’entusiasmo per il cambiamento che sta avvenendo.

Perché questo pellegrinaggio è significativo?

FDB È importante perché lancia messaggi chiari. Innanzitutto, come abbiamo già detto, le persone Lgbtq+ sono accolte dal Vaticano come parte integrante della comunità. Penso che darà coraggio e ispirazione ai credenti che vogliono avvicinarsi alle persone Lgbtq+ ma che forse hanno un po’ di timore a farlo. In secondo luogo, mostra che le persone queer vogliono far parte della chiesa e sono desiderose di partecipare alle attività e agli eventi ecclesiali, senza nascondere la propria identità. Ciò è testimonianza della fede e della santità delle persone Lgbtq+ che molti non riconoscono.

“Santità” è una parola forte. Potrebbe approfondire questa sua opinione?

FDB Moltissime persone Lgbtq+ hanno sentito parole dolorose da parte di leader della chiesa nel corso della loro vita -che si tratti del papa, di un vescovo o di un parroco-. Eppure, incontrandoli, ho capito una cosa straordinaria: hanno imparato ad ascoltare la voce di dio piuttosto che quella dei suoi rappresentanti. Questo è simbolo di una fede molto, molto profonda che li rende estremamente ammirevoli. Rivendicano il loro diritto battesimale: sono a pieno titolo membri della chiesa e vogliono parteciparvi. Questo significa seguire la coscienza. Stando con loro ho conosciuto il valore della verità, che si trasforma in coraggio quando parlare potrebbe voler dire mettere a rischio amicizie o rapporti famigliari. Ho scoperto la bellezza della diversità, il riconoscere che non tutte le esperienze sono come la mia e che ognuno ne ha una unica di dio. Mi sento così benedetto di poter incontrare persone dalla vita e dalla fede straordinarie che provo pena per i cattolici conservatori. Loro vivono nella paura e negli stereotipi: basta incontrare qualcuno della comunità queer e iniziare una conversazione per sgretolare ogni pregiudizio. Probabilmente i tradizionalisti sono cresciuti con modelli vescovili e papali repressivi, non orientati alla vita.

Che cosa aspetta la sfera queer da ora in poi?

FDB Penso che sia difficile prevedere ma credo che ci sarà molta più uguaglianza di quanta ce ne sia oggi, sia nella chiesa sia nella società civile. Come questo si tradurrà in modi pratici, non lo so. Ma sono ottimista. Dio è il dio della giustizia e guiderà il mondo verso un futuro migliore. Inoltre, secondo me, c’è un numero sempre crescente di cattolici che sta riconoscendo l’ingiustizia subita dalle persone Lgbtq+.

Anche se papa Leone non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale?

FDB Non mi aspettavo che papa Prevost prendesse apertamente posizione, quindi non sono deluso. Ha avuto altri modi per mostrare il suo supporto, come incontrare padre James Martin (gesuita statunitense, figura di spicco per i diritti dei cattolici Lgbtq+, ndr) all’inizio della settimana o approvare monsignor Francesco Savino, vicepresidente della Conferenza episcopale italiana, come celebrante della messa. Negli ultimi dodici anni papa Francesco ha cercato di cambiare i vescovi negli Usa e ne ha nominati di più progressisti. Secondo me, è una tendenza che proseguirà perché era proprio papa Leone, in quanto capo della Congregazione dei vescovi, a consigliarglieli. Bergoglio ha detto “todos, todos, todos”, ovvero che la chiesa dovrebbe essere un luogo dove tutte e tutti sono i benvenuti, dove nessuno dovrebbe sentirsi escluso. Non penso si farà un passo indietro. Questo per me è il cattolicesimo: uno strumento di cambiamento sociale.

