“Aisha’s story”, la resistenza palestinese al sapore di terra e cibo

Cresciuta in un campo profughi in Giordania da genitori palestinesi, Aisha Azzam tramanda l’identità della sua terra attraverso il cibo. La regista e storica canadese Elizabeth Vibert ha raccolto la sua storia in “Aisha’s Story”, presentato alla sesta edizione dell’Amman international film festival cui abbiamo preso parte. “Siamo un’unica generazione, lo spirito del ritorno ci connette”