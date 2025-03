Aderire alla verità per liberarsi dalla “terribile normalità”

Oggi si vede a occhio nudo la lotta tra menzogna e verità. Per i singoli come per le collettività questa alternativa è ineludibile. Perché ogni esistenza prende forma seguendo l’una o l’altra. Quando si segue la menzogna, si diventa disumani e pericolosi. E quando questo degrado si contagia alla massa, le istituzioni si pervertono e l’anima dei popoli si corrompe. Allora si instaura quella che Hannah Arendt chiamava una terribile normalità. In questo senso Pier Paolo Pasolini diceva di vedere la maggioranza delle persone in Italia diventare sempre più stupida e ignorante.

Ora questa patologia si sta aggravando. Si è solidificata una maggioranza politica e popolare, costruita a incastro tra i pochi che comandano e i molti che plaudono. Un governo che demolisce il sistema sanitario, la scuola e l’università, che favorisce gli speculatori e reprime i lavoratori, che deporta i migranti e libera i torturatori, che accresce la devastazione dell’ambiente e promuove l’industria della guerra