Ad Ancona i cittadini si battono contro l’ampliamento del porto

Al termine del molo Clementino di Ancona c’è un grande ritratto di Monica Vitti. Dipinto nel 2016 dall’artista Icks, il murale si trova sotto la lanterna rossa filmata da Mario Monicelli nel film “La ragazza con la pistola”, in cui l’attrice recitava il ruolo della protagonista. Oggi è scolorito dal tempo e un’inferriata impedisce di avvicinarsi a più di 40 metri. “Fino a pochi anni fa l’accesso era libero e si poteva guardare il tramonto sul mare. Presto questo luogo non ci sarà più”, racconta Giacomo Zacconi del comitato Porto-città Ancona, fondato nel 2022 per opporsi all’ampliamento del porto del capoluogo marchigiano.

Il molo Clementino è il simbolo della lotta contro il progetto, voluto dall’Autorità portuale dell’Adriatico centrale. L’intervento prevede la costruzione di una banchina di 7.400 metri quadrati al posto della lanterna rossa, un nuovo terminal passeggeri di 2.600 metri quadrati e vari altri edifici e infrastrutture. L’investimento complessivo è di circa 4