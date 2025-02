La transizione energetica verso un mix di produzione che sia al 100% da fonti rinnovabili richiede una profonda trasformazione del nostro sistema elettrico. Essendo le rinnovabili intermittenti e non programmabili è necessario immagazzinare l’energia prodotta in eccesso quando la produzione è superiore alla domanda, per poterla utilizzare al contrario quando l’offerta è inferiore alla richiesta.

Questo succede e potrà succedere soprattutto in primavera ed estate, stagioni in cui il surplus prodotto dal fotovoltaico di giorno potrà essere utilizzato la sera o la notte. Lo stoccaggio dell’energia può essere fatto in forma centralizzata, quindi a livello di rete ad alta tensione, o in forma distribuita su quelle di media/bassa tensione.

La buona notizia è che l’Italia sta facendo da apripista in Europa sullo stoccaggio centralizzato, con una impostazione che sulla carta sembra finalmente ben fatta e innovativa. Lo strumento introdotto in Italia dal d.lgs 210/21, che dovrebbe pa