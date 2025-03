Le auto aziendali hanno un grande potenziale per aumentare la domanda di veicoli elettrici. Imporre l’acquisto di una quota minima alle aziende comporterebbe una vendita garantita di 2,1 milioni di auto per le case automobilistiche europee. Permettendogli così di mettere in commercio la metà dei veicoli elettrici necessari per raggiungere la riduzione delle emissioni di CO2 prevista nel 2030