A Vicenza c’è un porto che non affaccia sul mare ma brulica di vita (e di resistenza)

Sul sito di Altreconomia prosegue una storia di semi e piante, alberi e boschi in forme umane, un’esperienza generativa di comunità in giro per l’Italia raccontata senza fronzoli o autocompiacimento da chi la pratica. Non si tratta di “buone notizie” per consolare ma di “Germogli” che escono dal seminato per provare a cambiare le cose. Una rubrica-concime curata da Mauro Ferrari, sociologo, formatore specializzato nel welfare e nella progettazione sociale, nonché autore per la nostra casa editrice del fortunatissimo libro “Noi siamo erbacce” (2024). “Sono stato accolto, ascoltato. Ora tocca a loro”.

A Vicenza c’è un porto che non affaccia sul mare, ma brulica di vita. Non si vedono container né gru, ma idee che attraccano, si scaricano, si rimescolano. Porto Burci, nato nel 2018 dall’unione di cinque associazioni del territorio, è oggi un’“infrastruttura” culturale e sociale più solida di molte opere pubbliche.

Nel cuore della città, tra le aule di una ex scuola per l’infanzia, e in un quartiere multiculturale poco lontano dal centro, due spazi in concessione comunale si sono trasformati in officine di relazioni, cittadinanza attiva, cultura accessibile e sostenibilità concreta. Un laboratorio civico fatto di orti, falegnamerie, rassegne artistiche, corsi d’italiano, mutuo aiuto e brainstorming collettivi. Nessun bando calato dall’alto, ma un progetto in continuo divenire, cucito giorno dopo giorno da una cinquantina di volontari e volontarie, tra cui giovani in Servizio civile e Corpi europei di solidarietà. Il tutto prende il nome dai “burci”, antiche imbarcazioni fluviali che solcavano il fiume con carichi di merci e storie. Oggi, a Porto Burci, quelle storie non arrivano più sull’acqua, ma si incrociano tra eventi, laboratori, orti condivisi e idee che resistono all’idea di città come puro spazio di consumo.

Le attività dei due spazi sono molto diverse ma complementari e interconnesse nei temi e nelle modalità. Il valore del progetto non sta solo nella varietà e nell’accessibilità della proposta culturale, ma soprattutto nell’approccio aperto e cooperativo. Chiunque può, sia attraverso le associazioni che partecipando come singolo alle riunioni mensili di programmazione, contribuire alla definizione del calendario proponendo eventi, attività, progettualità e spunti. Porto Burci è infatti spazio di sperimentazione, incubatore e catalizzatore di iniziative affinché diventino risorsa e opportunità di crescita per tutta la città.

La sede decentrata ha accolto la vocazione più laboratoriale del progetto, grazie alla presenza di una piccola sartoria e di una falegnameria che portano avanti la “scuola del fare” e workshop creativi improntati alla sostenibilità. Oltre all’aspetto pratico-manuale, grazie al legame con il quartiere e alla sua identità multiculturale in questa sede ha preso sempre più forma un importante progetto dedicato alle persone migranti: Spazio Porto. Il gruppo di volontari cura attualmente, in forma di mutuo aiuto, uno sportello di supporto burocratico, corsi di italiano e l’organizzazione di eventi e manifestazioni interculturali all’interno di spazi cittadini.

Il polo culturale Porto Burci in centro storico accoglie la maggior parte degli eventi, in particolare quelli artistici e performativi, grazie alla sua posizione centrale e per la conformazione dello spazio. Il suo giardino infatti, soprattutto nella bella stagione, si trasforma in palco o piazza informale per incontri, dibattiti, concerti, performance, presentazioni i cui contenuti spaziano dalla musica alla letteratura, dalla poesia al teatro, dall’ecologia all’attualità e all’approfondimento.

Il giardino, nella sua stessa esistenza, racconta moltissimo di questo spazio: lungi dall’essere solo “paesaggio”, in questi anni il verde ha infatti assunto un ruolo cruciale nell’economia relazionale di Porto Burci. Al suo interno hanno preso forma sinergie con gruppi e associazioni della città, si sono incontrate (e scontrate) visioni e prospettive differenti, sono nati tentativi spontanei e talvolta estemporanei di progettazione, gestione e manutenzione. Il giardino-orto è così diventato una metafora dell’intero progetto Porto Burci: prima di tutto un luogo didattico e sociale, gestito collettivamente attraverso un confronto continuo tra coloro che se ne prendono cura e che non smettono di interrogarsi su quali spazi sia giusto manipolare e quali invece possano essere lasciati liberi di evolvere spontaneamente.

Come le piante infestanti che si fanno spazio tra le crepe dei muri e danno respiro alla città, anche i cittadini e i volontari che vivono Porto Burci riconfigurano spazi, attivano progetti, accrescono e rigenerano il tessuto urbano, traducendo la resilienza in cittadinanza attiva. In un tempo in cui i luoghi di socialità spontanea si rarefanno, esperienze come questa ci ricordano che è possibile fare cultura e comunità dal basso, con cura, metodo e con la convinzione che la trasformazione debba partire proprio da chi quegli spazi li abita.

Mauro Ferrari è sociologo e formatore specializzato nel welfare generativo e nella progettazione sociale. Attualmente ricopre il ruolo di docente presso la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (Supsi). È coautore, insieme a Stefania Miodini, del libro “La presa in carico nel servizio sociale. Il processo di ascolto” pubblicato nel 2018 da Carocci. È anche autore di numerosi articoli e conduce seminari sulla botanica sociale.

