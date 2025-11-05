A tutto fossile: le banche che finanziano gli idrocarburi. I casi di Unicredit e Intesa

Più del doppio delle risorse destinate alle fonti energetiche "pulite": è quanto le banche hanno investito in combustibili fossili tra il 2021 e il 2024. Lo ribadisce uno studio dell’organizzazione non governativa Reclaim finance che ha analizzato i finanziamenti dei 65 maggiori istituti di credito globali. Risultato: ai fossili sono andati poco più di 3.000 miliardi di dollari, contro i meno di 1.500 miliardi destinati all’energia sostenibile.

“Le banche non sono schiave dei mercati ma rappresentano il centro dell’equazione: possono scegliere di diminuire l’accesso a finanziamenti, prodotti e servizi a certi settori; quindi possono scegliere se accelerare o rallentare la transizione ecologica -spiega ad Altreconomia Rémi Hermant di Reclaim finance-. E stanno scegliendo di andare avanti come se nulla fosse”. Dati non ottimisti, considerato che arrivano in concomitanza con l’annuncio della dissoluzione della Net zero banking alliance (Nzba), ovvero il gruppo che racchiudeva le maggi