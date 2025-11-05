Crisi climatica / Approfondimento
A tutto fossile: le banche che finanziano gli idrocarburi. I casi di Unicredit e Intesa
di Michele Bertelli —
Un nuovo report di Reclaim finance ha comparato le risorse destinate dalle principali 65 banche ai combustibili fossili: tra il 2021 e il 2024 a questi ultimi sono andati poco più di 3.000 miliardi di dollari, contro i meno di 1.500 miliardi per le rinnovabili. Anche le due più grandi banche italiane sono in negativo, remando nella direzione opposta rispetto ai target climatici e alle indicazioni dell’Agenzia internazionale per l’energia