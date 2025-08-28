A Trieste torna la strategia per alzare la tensione. Sulla pelle dei migranti all’addiaccio

Con l’arrivo delle crociere che ormai attraccano settimanalmente, il centro di Trieste è una vetrina per turisti di tutte le nazionalità. Ma basta camminare fino all’inizio del Porto Vecchio, a poche centinaia di metri da Piazza Unità, per trovare il volto nascosto -e brutale- della città. Perché qui, sotto una pensilina, dormono all’addiaccio decine di persone in arrivo dalla rotta balcanica.

“Sono a Trieste da un mese: vado tutti i giorni in questura a chiedere se c’è un posto per me -racconta Amir (nome di fantasia), giovane ragazzo afghano che vive sulla strada- ma mi mandano via, dicono sempre ‘Go, go’”. Eppure, lui avrebbe diritto a entrare nel sistema di accoglienza. Lo testimonia il documento che tiene in mano, protetto da una copertina di plastica: è invitato in questura il 22 settembre -la data è una correzione a penna, rispetto al precedente 22 agosto- per formalizzare la richiesta d’asilo. Come lui, almeno 113 richiedenti asilo attualmente dormono a terra o in ripari di fortuna.

Questa emergenza non è di certo nuova per Trieste e l’arrivo del nuovo prefetto, Giuseppe Petronzi, a luglio non sembra avere dato una svolta alla situazione. “Il 21 giugno del 2024 c’è stato lo sgombero di almeno 400 persone dal silos (l’edificio fatiscente vicino alla stazione in cui si rifugiavano i migranti, ndr) -spiega Lorena Fornasir, fondatrice, insieme al marito Gian Andrea Franchi, dell’associazione Linea D’Ombra, che scende in strada a dare supporto a chi arriva dalla rotta balcanica-. Il 20 novembre del 2024 questo stesso androne è stato sgomberato. Non è stata creata nessuna alternativa e le persone continuano a non ricevere l’accoglienza a cui avrebbero diritto”.

L’attivista, assieme ad altri volontari, si trova alla pensilina perché partecipa a un presidio permanente, ogni mattina alle sette, quando la polizia passa in zona e intima a chi là trova riparo di allontanarsi. Il 12 agosto le forze dell’ordine sono venute con gli addetti dell’Italspurghi -azienda locale di gestione dei rifiuti- e hanno gettato via le coperte donate dalle associazioni, che spesso costituivano l’unico riparo per le persone in strada. “L’altro giorno, quando è venuta la polizia, abbiamo chiesto ‘Ma perché fate questo?’ -continua Fornasir-. Loro ci hanno risposto che devono preservare il decoro dell’area della stazione. Ma qui non passano turisti. È un atto di pura vessazione. Tra l’altro sono le persone migranti che insegnano a noi il decoro. In questo androne dormono più di cento persone, ogni mattina puliscono, spazzano. Basta guardarsi attorno: qui non c’è sporcizia”.

Ma quali sono le motivazioni che portano il sistema a incepparsi in questo modo nel capoluogo giuliano? “I trasferimenti da Trieste verso il resto del territorio nazionale hanno iniziato a rallentare intorno alla seconda metà di giugno -spiega Gianfranco Schiavone, presidente del Consorzio italiano di solidarietà (Ics) e membro dell’Associazione per studi giuridici sull’immigrazione (Asgi)- quindi la curva delle persone fuori accoglienza ha cominciato a salire relativamente presto. Poi, nel mese di luglio, il rallentamento è diventato più forte e sono state saltate addirittura tre settimane. In pochissimo tempo stavamo tornando ai numeri che avevamo prima dello sgombero del silos. Ora i trasferimenti sono ripresi, ma non sono sufficienti. Credo che questa situazione sia dovuta a due fattori: da un lato la triste e sistemica incapacità del sistema pubblico italiano di affrontare la tematica dell’accoglienza, dall’altro una strategia politica di innalzamento della tensione”.

Insomma, c’è un’emergenza fuori controllo, non per i numeri degli arrivi -che non sono così alti, anche confrontati rispetto ad altri anni-, ma per una cattiva gestione e per un disegno volto a spingere le persone ad andarsene, con le buone o con le cattive. “Se non ti viene dato un letto, un pasto, un medico, nulla, se non riesci a sopravvivere e subisci vessazioni continue, con le forze dell’ordine che arrivano all’alba, ti fanno spostare, portano via i tuoi beni, cerchi di andartene -continua Schiavone-. L’abbandono rende Trieste un luogo ostile. Come associazioni, con il nostro intervento vorremmo condurre l’amministrazione e le istituzioni coinvolte a un atteggiamento più attento e consono allo svolgimento dei loro ruoli”.

Le realtà triestine -e non solo- dell’accoglienza e della solidarietà, intanto, si stanno raccogliendo intorno alle persone abbandonate in strada, per sopperire la mancanza di assistenza istituzionale, a partire dalla distribuzione di un pasto caldo fino ad arrivare alle cure mediche, passando per la ricerca di un posto in dormitorio per i profili più vulnerabili, comprese le famiglie con bambini piccoli. C’è anche chi, come la Fondazione Luchetta Ota D’Angelo Hrovatin, ha avviato una raccolta fondi per acquistare beni di prima necessità per le persone in arrivo.

“Aiutiamo i migranti attraverso il nostro centro di raccolta, fornendo prevalentemente vestiti -dice Daniela Schifani Corfini Luchetta, presidente della fondazione-. Abbiamo anche un conto dedicato su cui si può donare, così compriamo quello che serve. Trovo vergognoso che le amministrazioni pubbliche, che dovrebbero farsi carico delle persone in difficoltà, oltre a non accoglierle e non soccorrerle, le ostacolino. Una città che vuole essere chiamata ‘civile’ non può avere questo atteggiamento verso chi si trova in una situazione di difficoltà estrema”.

Non è facile vivere per strada. Non lo è soprattutto per le persone più fragili. Come Mohamed (nome di fantasia), che ha avuto da poco una infezione ai reni. Qualche giorno fa ha dovuto andare in pronto soccorso, ma è stato dimesso alle tre del mattino: non avendo dove andare, è stato costretto a tornare sotto la pensilina del Porto Vecchio. Da poco ci sono stati degli ingressi nel sistema di accoglienza, ma il suo caso non è stato giudicato meritevole di un posto prioritario. Eppure, dai suoi occhi traspare la sofferenza e la difficoltà a rimanere in una situazione complicata anche per chi è sano. Mohamed è un invisibile, come tanti altri: corpi che devono rimanere nascosti nella faccia oscura di una città che sempre di più vorrebbe reinventarsi polo turistico. Intanto, nuvole nere si addensano e scoppia un violento temporale, che -come accade spesso negli ultimi tempi- allaga la strada che costeggia il mare. Chissà dove si ripareranno le persone che sulla testa non hanno altro che una pensilina e solo delle coperte donate dalle associazioni per proteggersi.

