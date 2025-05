“A place of safety”. I salvataggi nel Mediterraneo approdano a teatro

Il teatro documentario e partecipativo di Kepler-452, compagnia formata da Enrico Baraldi e Nicola Borghesi, da più di dieci anni porta in scena storie e fratture della contemporaneità. Attraverso l’esperienza di cinque persone che hanno scelto di dedicare una parte della loro vita ai soccorsi in mare, “A place of safety-Viaggio nel Mediterraneo centrale” -il loro ultimo lavoro- accende i riflettori su un rimosso collettivo del nostro continente.

Dall’11 luglio al 5 agosto 2024, Baraldi e Borghesi hanno preso parte a una missione di ricerca e soccorso della nave Sea Watch 5 che ha tratto in salvo 156 persone. Questa esperienza è il nucleo del nuovo spettacolo di Kepler-452, in cui le voci, le paure e le fragilità di cinque membri dei team di soccorso delle navi della Ong tedesca e della Life Support di Emergency testimoniano quanto accade da un decennio nel Mediterraneo centrale.

Qual è il percorso che vi ha portato a realizzare “A place of safety”?