A Padova i parchi diventano parcheggi. Il caso del “Prandina”

Ci sono voluti più di cinquant’anni per intravedere la realizzazione di un nuovo parco all’interno delle mura rinascimentali di Padova. Tutto ha inizio nel 1971, quando lo Stato cede al Comune lo spazio dell’ex caserma intitolata a Giacomo Prandina, partigiano e medaglia d’oro al valor militare.

Lo fa con una legge, la 542, di soli due articoli, perché non c’è molto da dire per il passaggio di consegne. Nel primo è riportata una clausola chiave: “È fatto obbligo al Comune di Padova di destinare l’immobile a parco pubblico”.

Non stupiscono, quindi, le proteste da parte di tante associazioni cittadine per la scelta del Comune di realizzare invece un parcheggio di circa 250 posti auto all’interno del parco, al fine di soddisfare, come dichiarato dallo stesso assessore ai Lavori pubblici Andrea Micalizzi, le richieste dei commercianti.

La decisione di occupare con un parcheggio circa un quarto della superficie che la legge vorrebbe interamente destinata a parco è contestata anche come scelta politica.

Un simile intervento all’interno delle mura cittadine è considerato, in termini di pianificazione urbanistica, in completa controtendenza rispetto a quanto sta avvenendo in altri Paesi europei. A maggior ragione se si considera che Padova è stata selezionata tra le 100 città europee che dovranno arrivare a essere a emissioni nette zero entro il 2030. Un obiettivo decisamente ambizioso, con però poche possibilità di successo se non si interviene con forza sulla mobilità, unico settore nell’Ue dove si è registrato un aumento delle emissioni dal 1990 ad oggi. Difficile, quindi, coniugare questo impegno con la realizzazione di nuovi parcheggi all’interno delle mura cittadine, per l’inevitabile effetto che avrebbe di attrazione del traffico automobilistico verso il centro storico. A maggior ragione se si considera che nel 2026 entrerà in funzione a Padova una nuova linea di tram, destinata ad alleggerire il traffico automobilistico cittadino e quindi il bisogno di posti auto nelle zone centrali della città.

Realizzare un parcheggio significa anche aumentare il consumo del suolo, piaga nazionale che vede il Veneto -fonte è l’ultimo Rapporto dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra)- al secondo posto in Italia e proprio Padova il Comune veneto con la quota maggiore di suolo consumato (50,4%). Tema ancora caldo per l’attuale amministrazione che ha recentemente destinato oltre 15 ettari coltivabili alla realizzazione del futuro polo logistico dei supermercati Alì, con una decisione presa alle due di notte in un Consiglio comunale spaccato e sulla soglia della crisi.

Le contestazioni verso il Comune sul Prandina riguardano anche l’idea di parco che si intende realizzare. Il mancato intervento umano sulla vegetazione negli ultimi cinquant’anni aveva consentito lo sviluppo di un interessante percorso di naturalizzazione e creato un ambiente cittadino unico in termini di biodiversità. Vi erano tutte le condizioni ideali per contribuire ad attuare il Regolamento sul ripristino della natura che chiede, oltre che si eviti la perdita di ulteriori spazi verdi e di copertura arborea urbana, di invertire il declino delle popolazioni di impollinatori. Esempi virtuosi di ripristino in tal senso vi sono in molti parchi europei, come Hyde Park a Londra, dove le aree a fruizione della cittadinanza sono alternate ad altre lasciate al loro sviluppo naturale.

Percorsi non riconducibili a eccentriche scelte di progettazione ma pensati per contribuire a rispondere alla sfida della biodiversità. Una sfida di dimensioni tali da portare gli scienziati ad affermare che stiamo vivendo la sesta estinzione di massa e a paragonare la perdita della biodiversità alla sfida del cambiamento climatico.

Proprio quest’anno, poi, è stato approvato, all’interno della Convenzione per la Biodiversità delle Nazioni Unite, il Kunming-Montreal global biodiversity framework (Gbf), trattato talmente importante da avere un valore simile all’Accordo di Parigi per il clima di dieci anni fa.

Tra i 22 obiettivi del Gbf ce n’è uno, il dodicesimo, dedicato a “Migliorare gli spazi verdi e la pianificazione urbana per il benessere degli esseri umani e la biodiversità”.

Richiamo che il Comune di Padova non sembra aver preso in considerazione nel processo di realizzazione del Parco Prandina visto che, come prima azione, ha attuato un’indiscriminata attività di tranciatura dell’area, facendo tabula rasa del livello di naturalizzazione frutto di mezzo secolo di sviluppo indisturbato della vegetazione.

Neanche per il progetto del nuovo parco, basato su prati all’inglese e file di alberi ordinati, il Comune sembra aver preso in considerazione il Gbf 12, privilegiando invece logiche ormai superate e senza alcun tentativo di preservare la memoria naturale dell’area.

In ambito di memoria, storica in questo caso, c’è un ulteriore contenzioso con la cittadinanza sul destino degli edifici di un’area in cui il primo utilizzo militare risale al 1810, inizialmente da parte dell’esercito francese, per finire poi nel tempo per essere la sede del Reggimento di artiglieria e cavalleria. Valore storico che ha portato l’allora ministero dei Beni culturali nel 2017 a considerare il complesso dell’ex Caserma Prandina, come area d’interesse culturale (ai sensi del dlgs. 42/2004).

Nonostante ciò, il Comune ha annunciato la decisione di procedere, proprio in queste settimane, alla demolizione della Sala Cavalleggeri, l’unico edificio ancora in condizioni di agibilità dell’intera vecchia caserma e da sempre utilizzato per incontri pubblici e altre attività delle associazioni locali.

Quella del futuro “parco” di Padova si conferma così una vicenda intricata, che non trova pace neanche nella scelta del nome da assegnare all’area. Il Comune vorrebbe ora intitolarlo a San Benedetto, cancellando il riferimento al partigiano Prandina a era cui dedicata la caserma. Per molti, però, eliminare in questo particolare momento storico il riferimento all’eroe antifascista non sembra essere un bel segnale.

