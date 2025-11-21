A Milano la speculazione immobiliare investe anche i pazienti oncologici

“Quando ti ammali, va tutto troppo veloce. La casa, in quel momento, non è un pensiero”. Samuele, 55 anni, scopre di avere un tumore del sangue il 17 luglio 2024, dopo alcuni controlli di routine. Insieme alla moglie Ilaria, si trasferisce a Milano dall’Emilia Romagna per effettuare il trapianto di midollo osseo all’ospedale San Raffaele.

Servono almeno 28 giorni di ricovero e 100 di monitoraggio per essere certi che il nuovo midollo funzioni e non ci siano complicazioni. Un periodo che deve essere trascorso vicino alle strutture sanitarie. Quando però Ilaria inizia a cercare un bilocale dove poter dormire nella zona del San Raffaele, scopre un vero e proprio business della casa che lei stessa definisce “turismo medico”. “Sono arrivati a chiederci 900 euro alla settimana per un appartamento. Ho provato a guardare nei residence ma i prezzi oscillavano sempre tra i 2.000 e i 2.500 euro al mese, mentre per le case si partiva da un minimo di 600 euro alla settimana”.

Secondo l’Associazione italiana leucemie, linfomi e mieloma (Ail), in Italia il 26% dei pazienti oncologici affronta già delle difficoltà economiche nel momento della diagnosi e uno su quattro vede peggiorare la propria situazione durante le cure. Nonostante la copertura del sistema medico nazionale, si stima che le famiglie di una persona affetta da mieloma multiplo spendano in media 10.400 euro l’anno. Le spese sono diverse e spesso restano invisibili. Solo il 22% è legato a “uscite” sanitarie dirette, come l’acquisto di farmaci, visite specialistiche o assistenza infermieristica. Il restante 78% invece proviene da costi indiretti e dalla perdita di reddito dovuta alla riduzione della capacità lavorativa.

La barriera economica può rappresentare un deterrente per l’accesso alle cure. Soprattutto se si considera che in Italia esistono forti disparità territoriali che generano pendolarismo forzato o migrazione sanitaria. “Non possiamo ignorare che esista un cluster di ospedali che forniscono trattamenti più moderni ed efficienti nell’area Centro-Nord rispetto al Centro-Sud. È inutile che facciamo finta che non sia così -denuncia Paolo Corradini, direttore della Divisione di ematologia e trapianto di midollo osseo dell’Istituto nazionale dei tumori e professore di Ematologia all’Università Statale di Milano-. Questo genera di fatto un pendolarismo sanitario dalle Regioni del Centro e, in maniera più abbondante, del Sud verso il Nord. È chiaro che, in un contesto già difficile di malattia, la preoccupazione della casa influenza pesantemente la qualità della vita”.

Al problema degli affitti cari si aggiunge che molte agenzie immobiliari richiedono un periodo minimo di permanenza di dodici mesi ma un paziente oncoematologico non sa quanto durerà la sua malattia. Soluzioni più brevi si possono trovare su piattaforme di viaggio online ma i prezzi negli hotel circostanti all’ospedale sono sempre e comunque superiori ai 100 euro a notte e i costi mensili degli appartamenti oscillano da 1.900 a 3.900 euro (31 ottobre – 30 novembre). “Alla spesa del nuovo affitto si sommano quelle preesistenti: la casa in Emilia, il parcheggio, le medicine, i ticket” racconta Ilaria.

L’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) stima che nel 2023 il fenomeno della migrazione sanitaria verso la Lombardia sia valso 659 milioni di euro. Tra i pazienti provenienti da fuori Regione e accolti nelle strutture lombarde, oltre la metà deve affrontare viaggi superiori alle tre ore e solo uno su dieci riesce a raggiungere il centro di cura in meno di un’ora.

La prossimità dell’abitazione vicino all’ospedale è particolarmente importante per i pazienti oncoematologici anche a causa delle cure che azzerano il loro sistema immunitario impedendogli di prendere i mezzi di trasporto pubblico e obbligandoli a vivere in luoghi con determinate condizioni igieniche. “Un semplice contatto con un batterio o un virus può allungare di mesi la fine delle cure e, quindi, la ripresa della normalità. Una ripresa tanto desiderata per cui anche solo una settimana o un mese in più possono essere devastanti dal punto di vista psicologico” spiega Carlo Barbati, psiconcologo dell’Ambulatorio AIL.

Nonostante le esigenze di trasporto particolari, tutti i parcheggi adiacenti all’Istituto dei tumori sono a pagamento. “Il premio per un paziente che sta male col cancro e deve venire tutte le settimane in ambulatorio è di dover pagare il parcheggio? -chiede provocatoriamente il professor Corradini-. In una città in cui anni fa le strisce attorno all’Istituto dei tumori erano bianche e poi sono state rese tutte blu, che cosa dobbiamo aspettarci? Da cento anni non si è mai fronteggiato il problema di dove far parcheggiare questa marea umana, sofferente, che arriva all’Istituto con patologie serie. Non c’è questa sensibilità. Figuriamoci se si pensa all’ospitalità”.

Se la legge permette infatti di essere curati in qualunque Regione gratuitamente, manca un’attenzione da parte delle istituzioni che vada al di là delle cure mediche e che includa il tema dell’ospitalità e dei bisogni della persona. “Far finta che il problema non esista non è una soluzione” aggiunge il professore.

Per dare una risposta a questo vuoto istituzionale, nel 1997 Ail ha inaugurato un servizio gratuito di residenze e dal 2014 di accompagnamento alle terapie per i pazienti e i loro familiari. Attualmente sono 14 gli alloggi totali a disposizione a Milano. Nel 2024 è stata aperta una nuova residenza a Vimodrone, a due chilometri dal San Raffaele e otto chilometri dall’Istituto dei Tumori, ed è la prima a disporre di spazi comuni anche all’aperto in cui le sedici persone ospitate possono incontrarsi.

L’iniziativa è resa possibile anche grazie al bando Housing sociale di Fondazione Cariplo, che da oltre vent’anni pone l’attenzione sul tema dell’accesso alla casa. “Con contributi a fondo perduto, il bando mira ad avviare interventi di abitare sociale promossi da soggetti pubblici o privati non profit per attivare nuovi posti letto e percorsi di accompagnamento per persone con fragilità legate a condizioni socioeconomiche, disabilità, anzianità o circostanze impreviste come l’insorgere di una malattia” chiarisce Elena Abbatiello, Programme officer della Fondazione.

“La casa di per sé non fa guarire le persone ma quello che cerchiamo di fare con la residenza, gli spazi comuni, il servizio di trasporto gratuito all’ospedale e il supporto psicologico, è migliorare la qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie, sollevandoli da preoccupazioni di cui possiamo occuparci noi” commenta Nicolò Pozzetto, referente dell’Associazione.

Gli spazi comuni sono una novità per Ail che aiutano gli ospiti ad avere uno scambio di informazioni e un sostegno reciproco. È all’interno dell’abitazione di Vimodrone che Samuele e Ilaria hanno trovato casa e conosciuto altre persone che stanno affrontando la malattia, tra cui Andrea, 58 anni, di Bolzano. Insieme alla moglie, anche lui vive in uno degli appartamenti. Lei continua a lavorare da remoto, mentre lui si sottopone alle cure, e insieme hanno costruito una routine a Vimodrone fatta di ginnastica mattutina, passeggiate e cene insieme: “Persino a un orso introverso come me la malattia ha sottratto la vita sociale. Non ho potuto più frequentare il teatro, il cinema, le associazioni e neppure andare in chiesa per il rischio di contrarre infezioni. Qui, perlomeno, posso confrontarmi con altre persone, camminare con loro sulla Martesana e mangiare la pizza insieme. E, soprattutto, posso ancora sentirmi utile per qualcuno attraverso l’ascolto o una parola di conforto”.

Secondo lo psiconcologo Barbati l’isolamento è una delle condizioni più comuni che i malati oncologici si trovano a dover affrontare, con la sensazione di dover gestire tutto con le proprie risorse, senza poter chiedere aiuto. “Vivere in uno spazio condiviso, che al contempo garantisce standard di pulizia e vicinanza con l’ospedale, permette ai pazienti e ai loro familiari di affrontare le cure con maggior serenità”.

Anche per Corradini l’intervento multisettoriale di Ail sul territorio, con il coinvolgimento del tema dell’abitare, fa una grande differenza, che, al di là della retorica, mette le persone nella condizione di curarsi al meglio. La lista d’attesa per accedere a questo servizio, però, è molto lunga. “A Milano Ail fa più di una goccia nel mare ma non possiamo pensare che un’associazione riesca a coprire il fabbisogno sanitario totale. Dovrebbe essere un problema di cui si fanno carico le istituzioni e quello di Ail è un modello di fattibilità ed efficacia”.

