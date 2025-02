A Milano arriva “Sfashion weekend”, il festival sui lati oscuri della moda

Come vestirsi in un Pianeta che sta morendo? Questa è la domanda per nulla retorica che sta attraversando in maniera sempre più dirimente il dibattito delle reti della società civile internazionale che da decenni si battono per ridurre gli impatti dell’industria tessile sulla società e sull’ambiente, come la Clean clothes campaign.

Il punto è questo: disponiamo ormai di una mole crescente di dati sugli effetti negativi della produzione tessile su lavoratrici e lavoratori, comunità, clima e biodiversità. Ma come si fa questa transizione verso una moda davvero giusta e compatibile con i limiti della Terra? La strada imboccata dall’industria, almeno sul piano degli intenti, è corretta?

Si produce troppo, sempre più velocemente, stressando catene di fornitura globali progettate per drenare risorse a basso costo, alterando e depauperando gli ecosistemi terrestri, l’uso di acqua dolce, i cicli di azoto e fosforo e il lavoro umano, ridotto a merce priva di diritti e senza voce in capito