A luglio e ad agosto nessun volo di rimpatrio verso la Tunisia. Dal 2020 non era mai successo

Qualcosa si è rotto nei rapporti tra Italia e Tunisia. Quest’estate si sono interrotti i voli charter di rimpatrio che due volte alla settimana, a partire dal settembre 2020, partivano da Palermo alla volta di Tabarka. I dati forniti dal ministero dell’Interno ad Altreconomia sono inequivocabili: a luglio e ad agosto il conteggio si ferma a zero.

“È l’ennesima dimostrazione che la possibilità di effettuare espulsioni non è in mano allo Stato ma dipende da fattori esterni e questo fa riflettere se correlata alla leggerezza con cui viene disposto il trattenimento nei Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr)”, osserva l’avvocato Maurizio Veglio, socio dell’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione (Asgi).

Il fatto che non vi sia stata una “semplice” diminuzione dei rimpatri ma un’interruzione netta fa pensare che la disponibilità del presidente Kaïs Saïed a collaborare con le autorità italiane ed europee si sia incrinata. Difficile avere certezze sul perché: i ministeri degli Interni dei due Paesi non hanno risposto alle nostre domande e le poche informazioni che arrivano dalla Tunisia, dove la repressione è sempre più forte, raccontano di crescenti proteste contro il governo proprio sul numero di persone che ogni settimana vengono espulse dal territorio europeo.

Tornando ai dati, da gennaio ad agosto 2025 sono state 360 le persone riportate sul suolo tunisino: una riduzione del 70% rispetto all’anno precedente (1.220 rimpatriati) e del 74% in meno sul 2023. La stessa flessione si registra anche negli ingressi nei Cpr, dove ad agosto solo il 18% del totale delle persone trattenute erano tunisine a fronte del 61% di due anni prima.

“L’interruzione dei voli è notizia sufficiente per ritenere che qualsiasi cittadino tunisino che attualmente è trattenuto in una struttura debba essere rilasciato -riprende Veglio- perché la normativa prevede che per privare della libertà personale un cittadino irregolare vi debba essere la ragionevole possibilità di procedere al rimpatrio. Che oggi non sembra esserci”. I dati, infatti, non mostrano con riferimento alla Tunisia una crescita nell’utilizzo di voli di linea per effettuare le espulsioni: sempre con riferimento al periodo tra luglio e agosto, nel 2025 sono state 41 ovvero appena nove in più rispetto all’anno precedente.

Per il Viminale è una situazione inedita da affrontare. Da quando a fine settembre 2020 l’allora ministra dell’Interno Luciana Lamorgese (Governo Conte I) riuscì a ottenere dall’omologo tunisino il via libera per i due voli settimanali l’accordo era ormai consolidato. Si era inoltre ulteriormente rafforzato dopo la firma del 16 luglio 2023 di un rinnovato memorandum tra Tunisia e Unione europea. Quell’estate l’aumento degli arrivi dalle coste tunisine aveva spinto le autorità europee a stanziare ben 105 milioni di euro per la “gestione delle frontiere”. Il 31 luglio 2025 infine Giorgia Meloni ha incontrato Saïed ribadendo “l’eccellente cooperazione in materia migratoria” che evidentemente, però, era in crisi. Sebbene gli arrivi quest’anno siano diminuiti (la Tunisia è l’ottava nazionalità delle persone sbarcate al 26 settembre 2025) il rallentamento sui rimpatri è rilevante. Almeno per due ragioni.

Il primo riguarda l’efficacia dei Cpr: in media tra il 2020 e il 2023, dati di ActionAid alla mano, l’83% dei rimpatri tramite charter di chi era trattenuto è stato di persone tunisine. Considerato che già ora meno del 50% delle persone che entrano nei Cpr viene effettivamente espulsa, con lo stop ai voli verso Tabarka questo dato rischia di abbassarsi significativamente. Così come il totale dei rimpatri: fino ad ora i dati reggono solo perché le espulsioni effettuate tramite voli di linea nei primi otto mesi del 2025 sono state 2.277 contro le 1.597 del 2024. Il conteggio totale dei rimpatri segna così ancora un più 10% che rischia, però, di abbassarsi se negli ultimi mesi dell’anno i charter non dovessero riprendere. Lo stesso discorso vale per il numero di transiti nei Cpr: sono stati 4.217 nei primi sette mesi di quest’anno contro i 3.915 del 2024 ma, dopo il picco di maggio dovuto presumibilmente all’apertura del centro albanese di Gjadër, il dato è in netta decrescita.

Giustificare i costi per la struttura in Albania diventerebbe così più complesso per il Viminale. E non è l’unica complicazione. Il 21 settembre il sindacato di polizia Siulp ha fatto sapere che un volo congiunto di rimpatrio di 40 cittadini nigeriani, provenienti da diversi Paesi europei, è stato costretto a tornare indietro a causa di un diniego di sorvolo deciso dalle autorità algerine. Le persone a bordo sono tornate quindi in Italia e portate nel Cpr di Gradisca d’Isonzo (GO). Anche quelle che in Italia non avevano mai messo piede.

