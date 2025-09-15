A che punto è la messa al bando della pubblicità e delle sponsorizzazioni delle industrie fossili

Nel 2021 Greenpeace aveva tentato di promuovere l’introduzione di un bando a livello europeo della pubblicità di aziende responsabili della crisi climatica -come fatto in passato per quelle del tabacco- attraverso il lancio di un’Iniziativa dei cittadini europei (Ice), che non ha raggiunto il quorum necessario. Dal basso però si sono moltiplicate le pratiche nei singoli Comuni, dalla Gran Bretagna all’Olanda fino alla Spagna. In Italia la situazione è più bloccata