Altreconomia
Una voce indipendente su economia, stili di vita, ambiente, cultura
Crisi climatica / Approfondimento

A che punto è la messa al bando della pubblicità e delle sponsorizzazioni delle industrie fossili

di
Una protesta di "subvertising" a Roma contro le emissioni inquinanti dei voli Ryanair © Adfreecities

Nel 2021 Greenpeace aveva tentato di promuovere l’introduzione di un bando a livello europeo della pubblicità di aziende responsabili della crisi climatica -come fatto in passato per quelle del tabacco- attraverso il lancio di un’Iniziativa dei cittadini europei (Ice), che non ha raggiunto il quorum necessario. Dal basso però si sono moltiplicate le pratiche nei singoli Comuni, dalla Gran Bretagna all’Olanda fino alla Spagna. In Italia la situazione è più bloccata

Oggi la pubblicità sul tabacco non è più consentita. Perché dovrebbe ancora esserlo quella sulle fonti fossili?”. La domanda dell’associazione olandese Reclamefossielvrij (Pubblicità senza combustibili fossili) tiene insieme due settori industriali già caratterizzati da molti punti in comune, a partire dalle azioni di lobby per negare le conoscenze scientifiche.

I divieti contro la pubblicità delle sigarette e le sponsorizzazioni da parte dell’industrie del tabacco sono ormai così estesi da aver consentito un importante cambio di mentalità nella società. La campagna pubblicitaria con cui Camel negli anni Cinquanta si vantava che la maggior parte dei medici fumasse le proprie sigarette, abbinata a una serie di messaggi finalizzati a mettere in discussione i conclamati danni alla salute delle sigarette, appare oggi semplicemente inconcepibile.

Vietare la pubblicità del tabacco ha consentito di consolidare la consapevolezza sociale dei danni per la sal

