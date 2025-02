RivoluAzione: per una trasformazione sociale, culturale ed ecologica

Raccontare ciò che si fa, spiegare i propri valori, scambiare idee con i compagni e le compagne di viaggio, rendere manifeste le proprie posizioni sugli eventi contemporanei. È questo il senso della comunicazione per la nostra organizzazione.

Ed è da questo che siamo partiti nel riflettere sul nostro approccio comunicativo per il 2025. Consci del fatto che vivere in un frangente storico in cui, di fatto, informazione e disinformazione hanno spesso lo stesso diritto di cittadinanza, sappiamo che il compito del comunicare è più complesso che in passato e il suo esercizio deve essere guidato da un maggiore senso di responsabilità.

Il neologismo che rappresenta l’approccio comunicativo di Equo Garantito per il 2025 è “rivoluAzione”. Un termine che indica la necessità urgente di un cambiamento e il dinamismo necessario a realizzarlo. Sarà questo il fil rouge dell’anno appena iniziato, per coinvolgere chi ancora non ci conosce e rafforzare l’impegno di chi, già da tempo, sosti